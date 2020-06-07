Kaza yapan sürücü otomobili bırakıp kaçtı
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Kaza yapan sürücü otomobili bırakıp kaçtı

Manisa'nın Kula İlçesinde dereye devrilen otomobilin sürücüsü, aracını bırakarak kaçtı.

07.06.2020 07:27 | Son Güncelleme: 07.06.2020 07:32

Manisa'nın Kula İlçesinde dereye devrilen otomobilin sürücüsü, aracını bırakarak kaçtı.

Zaferiye Mahallesi'nde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 45 K 0441 plakalı otomobil dereye devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede otomobil sürücüsünün kazanın ardından araçtan kendi imkanlarıyla çıkıp olay yerinden ayrıldığını belirledi.

Polis ekipleri sürücüyü bulmak için çalışma başlatırken, dereye devrilen otomobil de vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaza yapan sürücü otomobili bırakıp kaçtı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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