Kaza yapan sürücü aracını bırakarak kayıplara karıştı
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Kaza yapan sürücü aracını bırakarak kayıplara karıştı

Denizli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çıkarak PTS direğine çarptı.

Kaza yapan sürücü aracını bırakarak kayıplara karıştı
25.06.2020 10:47 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:50

Denizli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çıkarak PTS direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan araç kullanılamaz hale gelirken aracın sürücüsü ise kayıplara karıştı.

Olay, Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen sürücü 20 F 3280 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halindeyken bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce refüje çıkan araç Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine çarpmasının ardından savruldu. Üst geçidin ayağına çarparak duran araç ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Kullanılamaz hale gelen aracı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazanın ardından bölgede, aracını bırakarak kaçan sürücüyü arama çalışmaları başlatıldı. Hurdaya aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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