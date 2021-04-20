Kaza yapan sürücü 8,50 promil alkollü çıktı
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Kaza yapan sürücü 8,50 promil alkollü çıktı

Kaza yapan sürücü 8,50 promil alkollü çıktı
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'da, refüje çarptıktan sonra kaza yerinden ayrılıp, bir süre sonra geri dönen otomobilin sürücüsü S.G., 8,50 promil alkollü çıktı.

KÜTAHYA'da, refüje çarptıktan sonra kaza yerinden ayrılıp, bir süre sonra geri dönen otomobilin sürücüsü S.G., 8,50 promil alkollü çıktı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Akçay Caddesi'nde meydana geldi. S.G. yönetimindeki 34 NVD 95 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarptı. Kazanın ardından araçtan çıkan sürücü, bölgeden ayrıldı. Bir süre sonra geri dönen sürücünün yapılan alkol testinde 8,50 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Polislerin sorusu üzerine sürücü, içtiği içkileri tek tek saydı.Otomobil, trafik polislerinin incelemesinin ardından çekiciyle kaldırıldı. Sokağa çıkma yasağına uymamak ve alkollü araç kullanmak suçlarından idari para cezası kesilen sürücü S.G. ise Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.


Kaza yapan sürücü 8,50 promil alkollü çıktı
Kaza yapan sürücü 8,50 promil alkollü çıktı
Kaza yapan sürücü 8,50 promil alkollü çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

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