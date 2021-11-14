Kaza yapan otomobiller tarlaya uçtu: 5 yaralı - Haberler
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Kaza yapan otomobiller tarlaya uçtu: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kaza yapan otomobiller tarlaya uçtu: 5 yaralı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde çarpışan otomobiller tarlaya uçarken, meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

TOMARZA, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde çarpışan otomobiller tarlaya uçarken, meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Akmescit - Tomarza yol ayrımında meydana gelen kazada 06 BS 0336 plakalı otomobil ile 38 KM 151 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile 06 BS 0336 plakalı otomobil tarlaya uçarken, 38 KM 151 plakalı otomobil de ters döndü. Kazada otomobillerdeki 5 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaza yapan otomobiller tarlaya uçtu: 5 yaralı

Kaza yapan otomobiller tarlaya uçtu: 5 yaralı

Kaza yapan otomobiller tarlaya uçtu: 5 yaralı

Kaza yapan otomobiller tarlaya uçtu: 5 yaralı

Kaza yapan otomobiller tarlaya uçtu: 5 yaralı

Kaza yapan otomobiller tarlaya uçtu: 5 yaralı

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