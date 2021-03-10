Kaza yapan otomobilin sürücüsü kaçtı

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil su kanalına girdi. Otomobil sürücüsünün kazanın ardından kaçtığı ileri sürüldü.

Kaza, akşam saatlerinde Adapazarı Emirdağ Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği 54 YK 555 plakalı otomobil, su kanalına girdi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Polis ekibi, otomobilin yanında bekleyen alkollü kişiden bilgi aldı. Alkollü kişi, otomobilin arka koltuğunda bulunduğunu, araç sürücüsünün ve bir yolcunun kaza sonrası olay yerinden kaçarak uzaklaştığını iddia etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur GÜDEN