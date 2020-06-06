Kaza yapan otomobile, başka bir araç çarptı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kaza yapan otomobile, başka bir araç çarptı: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kaza yapan otomobile, başka bir araç çarptı 3 yaralı Kaza Siverek-Karacadağ 10'uncu kilometresinde meydana geldi.

Kaza yapan otomobile, başka bir araç çarptı: 3 yaralı
06.06.2020 01:28 | Son Güncelleme: 06.06.2020 01:33

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kaza yapan otomobile, başka bir araç çarptı 3 yaralı Kaza Siverek-Karacadağ 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Fethi P. Yönetimindeki 21 GF 240 aşırı hız nedeniyle ilçeye 10 kilometre mesafede takla attı. Taklanın şiddetiyle araçta bulunan sürücü Fethi P. ile birlikte araçta bulunan Fatma ve Sakine P. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bu arada Siverek Merkezden Karacadağ doğru giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 GAR 82 plakalı ticari araç, kaza yapan aracı fark etmeyerek çarptı, meydana gelen ikinci kazada ölü ve yaralı olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Jandarma ekipleri yolda yeni kazaların olmaması için güvenlik önlemleri aldı. Siverek-Karacadağ yolunda, kaza nedeniyle bir saat tek şeritten trafik akışı sağlanırken, kaza yapan araçların çekicilerle yoldan kaldırılması ardından, karayolu tekrardan trafiğe açıldı.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi Haber
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı Haber
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı
Rusya'dan, 8 savaş uçağı gönderdiği Hafter için itiraf! Türklerin gücünü kabullendiler Haber
Rusya'dan, 8 savaş uçağı gönderdiği Hafter için itiraf! Türklerin gücünü kabullendiler
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum Haber
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar Haber
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna oturan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı
Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna oturan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu
Eleştirilerin odağındaki DSÖ'den geç gelen 'açık alanlarda maske kullanılsın' önerisi
Eleştirilerin odağındaki DSÖ'den geç gelen "açık alanlarda maske kullanılsın" önerisi
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Sarıyer Tüneli'nde lüks bir cip alevler içinde kaldı
Sarıyer Tüneli'nde lüks bir cip alevler içinde kaldı
Dinamo Bükreş'li futbolcu Patrick Ekeng'nin ölümü ile ilgili ihmal kararı çıktı
Dinamo Bükreş'li futbolcu Patrick Ekeng'nin ölümü ile ilgili ihmal kararı çıktı
Kendisini 'Vali özel kalem müdürüyüm' olarak tanıtan kadın sürücü trafiği birbirine kattı
Kendisini "Vali özel kalem müdürüyüm" olarak tanıtan kadın sürücü trafiği birbirine kattı
ABD'de George Floyd eylemlerinde polisin müdahalesi büyük tepki çekti
ABD'de George Floyd eylemlerinde polisin müdahalesi büyük tepki çekti
Kara yollarına ait kamyon 500 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı
Kara yollarına ait kamyon 500 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı
Galatasaray efsanesi Hagi'den oğlu Ianis'e övgü dolu sözler: Benden daha iyi olacak
Galatasaray efsanesi Hagi'den oğlu Ianis'e övgü dolu sözler: Benden daha iyi olacak
Elazığ'ın ardından Malatya depremine de canlı yayında yakalandılar! O anlar böyle kaydedildi
Elazığ'ın ardından Malatya depremine de canlı yayında yakalandılar! O anlar böyle kaydedildi
'Çilek Ay Tutulması' kartpostallık manzara oluşturdu
"Çilek Ay Tutulması" kartpostallık manzara oluşturdu
Erol Bulut'tan teklif açıklaması: Sadece Alanyaspor'dan teklif aldım, tüm teklifleri en doğru şekilde değerlendireceğim
Erol Bulut'tan teklif açıklaması: Sadece Alanyaspor'dan teklif aldım, tüm teklifleri en doğru şekilde...
Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu
Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu
7 yaşındaki Emir'i hayattan koparan kaza anı kamerada!
7 yaşındaki Emir'i hayattan koparan kaza anı kamerada!
İkinci kez kolundan sakatlanan Berkay Şahin, maskesini takmakta güçlük çekti
İkinci kez kolundan sakatlanan Berkay Şahin, maskesini takmakta güçlük çekti
Son Dakika: Yunanistan tarafından polis botumuza ateş açıldı
Son Dakika: Yunanistan tarafından polis botumuza ateş açıldı
Vekilliği düşürülen CHP'li Berberoğlu, gece yarısı Maltepe Cezaevi'ne gönderildi
Vekilliği düşürülen CHP'li Berberoğlu, gece yarısı Maltepe Cezaevi'ne gönderildi
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi
Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
Son Dakika: Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan hastanede 106 ceset bulundu
Son Dakika: Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan hastanede 106 ceset bulundu
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Adnan Menderes Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ İrem Derici Mehmet Aslantuğ Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Metin Oktay Mehmet Aurelio Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Ankara Haziran Operasyon
Şu an buradasınız: Kaza yapan otomobile, başka bir araç çarptı: 3 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 01:33:56. #1.15#
title