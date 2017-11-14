Kaza Yapan Otomobilden Kaçak Sigara Çıktı

OSMANİYE'de, kaza yapan otomobilin yedek lastik bölmesinin altında oluşturulan gizli bölmeden 830 paket kaçak sigara çıktı.



Kaza, Osmaniye Adana D-400 karayolu Sazlık Köyü mevkiinde meydana geldi. Toprakkale ilçesi yönüne seyir halinde olan Ahmet E. (35) yönetimindeki 06 FJY 27 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjden karşı yöne geçti. Ahmet E.'nin aracı, Adana'ya doğru giden Mahmut Fidancı (61) yönetimindeki 01 AİG 27 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Ahmet E. ile diğer aracın sürücüsü Mahmut Fidancı ve yanında bulunan Gülten Fidancı (57) ve Mine Yabancı (27) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ahmet E., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Jandarma ekipleri, kazada yaşamını yitiren Ahmet E.'ye ait araçta yaptıkları incelemede, bagaj kısmında yedek lastik bölmesinin altına özel olarak yapılmış zula buldu. Gizli bölmede değişik markalarda, 830 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



- Osmaniye