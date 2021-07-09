Kaza yapan otomobilde sıkışan yolcu itfaiye tarafından kurtarıldı
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Kaza yapan otomobilde sıkışan yolcu itfaiye tarafından kurtarıldı

Kaza yapan otomobilde sıkışan yolcu itfaiye tarafından kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin ön kısmında sıkışan yolcu itfaiyenin aracın kapısı ve kaportasını kesmesiyle kurtarıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin ön kısmında sıkışan yolcu itfaiyenin aracın kapısı ve kaportasını kesmesiyle kurtarıldı.

Kaza, ilçeye bağlı Kösereli Mahallesi'nden geçen Mersin-Karaman yolu üzerindeki Kösereli Gözüloluk yol sapağında meydana geldi. Karaman-Mersin istikametinde ilerleyen S.A. yönetimindeki 33 HA 5034 plakalı kamyonet ile tali yoldan çıkan O.K. yönetimindeki 01 AIM 07 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobilde bulunan sürücü O.K. ile birlikte A.K., G.A. ile Y.K. adlı yolcularda yaralandı. Otomobilin ön koltuğunda seyahat eden bir yolcu bulunduğu yerde sıkıştı. Yol güzergahındaki sürücülerin haber vermesiyle kaza yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunurken, itfaiye ekipleri ise otomobilin ön kısmına sıkışan yolcuyu kurtarmak için seferber oldu. Otomobilin kapısı ve kaportası kesilerek yaralı yolcu sıkıştığı yerden çıkarıldı. 4 yaralı ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Kaza yapan otomobilde sıkışan yolcu itfaiye tarafından kurtarıldı
Kaza yapan otomobilde sıkışan yolcu itfaiye tarafından kurtarıldı
Kaza yapan otomobilde sıkışan yolcu itfaiye tarafından kurtarıldı
Kaza yapan otomobilde sıkışan yolcu itfaiye tarafından kurtarıldı
Kaza yapan otomobilde sıkışan yolcu itfaiye tarafından kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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