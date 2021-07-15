Kaza yapan otomobilde baba ve kızı yaralandı
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Kaza yapan otomobilde baba ve kızı yaralandı

Kaza yapan otomobilde baba ve kızı yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siverek-Diyarbakır karayolunda meydana gelen tek taraflı kazada baba ile kızı yaralandı.

Siverek-Diyarbakır karayolunda meydana gelen tek taraflı kazada baba ile kızı yaralandı.

Kaza Siverek - Diyarbakır karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.Y.Ö ve kızı F.Ö'ün içinde bulunduğu Opel markalı otomobil takla attı, kaza sonucu baba ve kızı hurdaya dönen araçta sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ekipleri ve itfaiye çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştığı yerden çıkararak, acil ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, F.Ö Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaza yapan otomobilde baba ve kızı yaralandı
Kaza yapan otomobilde baba ve kızı yaralandı
Kaza yapan otomobilde baba ve kızı yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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