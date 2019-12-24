Kaza yapan otomobil trafoyu devirdi: 4 yaralı
Haberler » 3. Sayfa » Kaza yapan otomobil trafoyu devirdi: 4 yaralı - Haberler

Kaza yapan otomobil trafoyu devirdi: 4 yaralı

Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

24.12.2019 19:59 | Son Güncelleme: 24.12.2019 20:04
Kaza yapan otomobil trafoyu devirdi: 4 yaralı

'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Çarpışan araçlardan birinin trafoyu devirmesi sonucu mahallede bazı yerler geçici süre elektriksiz kaldı.


Kaza, merkeze bağlı Mahallesi Kuva-i Milliye Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AN 096 plakalı otomobil ile 23 BR 954 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan biri elektrik trafosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle trafo devrilirken, mahallenin bazı bölgeleri geçici süreyle elektriksiz kaldı.


Kazayı görenlerin vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler