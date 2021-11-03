Son dakika haber! Kaza yapan otomobil ters döndü: 4 yaralı - Haberler
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Son dakika haber! Kaza yapan otomobil ters döndü: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ters dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ters dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Park Bulvarı ile Atatürk Bulvarı kesişiminde, Ö.F.T idaresindeki 38 DZ 762 plakalı otomobil ile D.Ö. idaresindeki 38 RU 021 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan 38 DZ 762 plakalı otomobil ters döndü. Sürücü Ö.F.T. ile birlikte otomobil içinde bulunan 4 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Son dakika haber! Kaza yapan otomobil ters döndü: 4 yaralı

Son dakika haber! Kaza yapan otomobil ters döndü: 4 yaralı

Son dakika haber! Kaza yapan otomobil ters döndü: 4 yaralı

Son dakika haber! Kaza yapan otomobil ters döndü: 4 yaralı

Son dakika haber! Kaza yapan otomobil ters döndü: 4 yaralı

Son dakika haber! Kaza yapan otomobil ters döndü: 4 yaralı

Son dakika haber! Kaza yapan otomobil ters döndü: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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