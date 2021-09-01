Kaza yapan otomobil takla attı: 3 yaralı
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Kaza yapan otomobil takla attı: 3 yaralı

Kaza yapan otomobil takla attı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada otomobil ters döndü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada otomobil ters döndü. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yıldızevler Mahallesi 317. Sokak üzerinde 16 BB 909 plakalı hafif ticari araç ile 38 EM 048 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ters dönerken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, 3 yaşındaki Ayşe Z.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İncelemelerin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaza yapan otomobil takla attı: 3 yaralı
Kaza yapan otomobil takla attı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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