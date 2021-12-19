Son dakika haberi... Kaza yapan otomobil takla atarak şarampole ters devrildi: 3 yaralı - Haberler
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Son dakika haberi... Kaza yapan otomobil takla atarak şarampole ters devrildi: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Kaza yapan otomobil takla atarak şarampole ters devrildi: 3 yaralı Kırıkkale'de seyir halindeki otomobil, arkadan başka bir otomobilin çarpması sonucu takla atarak şarampole ters devrildi.

KIRIKKALE (İHA) - Kaza yapan otomobil takla atarak şarampole ters devrildi: 3 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de seyir halindeki otomobil, arkadan başka bir otomobilin çarpması sonucu takla atarak şarampole ters devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Kırıkkale-Ankara D-200 karayolunun 15. kilometresindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ç.K. idaresindeki 06 ZBE 79 plakalı otomobil, Ankara istikametine ilerleyen Ö.K.Y.yönetimindeki 59 TD 125 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan Ö.K.Y. idaresindeki otomobil, takla atarak şarampole ters devrildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ö.K.Y. ile yanında yolcu olarak bulunan Y.K.D.ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya neden olan diğer sürücü Ç.K.ise hafif yaralandı. Tedavisinin ardından Ç.K., polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Maddi hasarın oluştuğu iki otomobil de çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Son dakika haberi... Kaza yapan otomobil takla atarak şarampole ters devrildi: 3 yaralı

Son dakika haberi... Kaza yapan otomobil takla atarak şarampole ters devrildi: 3 yaralı

Son dakika haberi... Kaza yapan otomobil takla atarak şarampole ters devrildi: 3 yaralı

Son dakika haberi... Kaza yapan otomobil takla atarak şarampole ters devrildi: 3 yaralı

Son dakika haberi... Kaza yapan otomobil takla atarak şarampole ters devrildi: 3 yaralı

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İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Son Dakika Haberleri

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