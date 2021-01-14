Kaza yapan otomobil sürücüsü yaralı arkadaşını bırakarak kaçtı
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Kaza yapan otomobil sürücüsü yaralı arkadaşını bırakarak kaçtı

14.01.2021 00:39 | Son Güncelleme: 14.01.2021 01:27
Kaza yapan otomobil sürücüsü yaralı arkadaşını bırakarak kaçtı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü, yaralı arkadaşını bırakarak olay yerinden kaçtı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü, yaralı arkadaşını bırakarak olay yerinden kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Mudurnu'dan Nallıhan istikametine giden ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen 34 FC 3219 plakalı otomobil, Karacakaya mevkisinde Yasin İ. yönetimindeki 14 LB 766 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazayı fark eden kamyon sürücüsü aracını emniyet şeridine çekerek otomobilin yanına geldi.

Otomobilin sürücü koltuğunda kimseyi göremeyen Yasin İ. yan koltuktaki yaralıyı fark ederek sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Kazada yaralanan Hulusi K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne daha sonra da Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Polis ve karayolları ekipleri ile vatandaşlar, kaza yapan otomobilin sürücüsünü bir süre bölgede aradı.

Kaza bölgesinde bulunamayan ve olay yerinden kaçtığı değerlendirilen otomobil sürücüsünün bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaza yapan otomobil sürücüsü yaralı arkadaşını bırakarak kaçtı
Kaza yapan otomobil sürücüsü yaralı arkadaşını bırakarak kaçtı
Kaza yapan otomobil sürücüsü yaralı arkadaşını bırakarak kaçtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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