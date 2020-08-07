Kaza yapan otomobil sürücüsü 1.46 promil alkollü çıktı
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Kaza yapan otomobil sürücüsü 1.46 promil alkollü çıktı

Kaza yapan otomobil sürücüsü 1.46 promil alkollü çıktı ADANA'da iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada sürücülerden biri yaralanırken, diğer sürücü ise 1,46 promil alkollü olduğu gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.

Kaza yapan otomobil sürücüsü 1.46 promil alkollü çıktı
07.08.2020 04:01 | Son Güncelleme: 07.08.2020 04:17

Kaza yapan otomobil sürücüsü 1.46 promil alkollü çıktı

ADANA'da iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada sürücülerden biri yaralanırken, diğer sürücü ise 1,46 promil alkollü olduğu gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.
Kaza, saat 01.45 sıralarında Merkez Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan F. K. yönetimindeki 01 AEA 645 plakalı otomobil, ara yoldan caddeye çıkan G.Ç. yönetimindeki 33 NVR 50 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü G.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Diğer otomobilin sürücüsü F.K. ise kazada yara almadı. Polis, alkometre ölçümü sonucu 1,46 promil alkollü olduğu ortaya çıkan sürücü F.K.?yı gözaltına aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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