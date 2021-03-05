Çarpışan Otomobillerden birisi, çarpmanın etkisiyle yayaya çarptı: 2 yaralı
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Çarpışan Otomobillerden birisi, çarpmanın etkisiyle yayaya çarptı: 2 yaralı

05.03.2021 18:54 | Son Güncelleme: 05.03.2021 19:26

Çarpışan Otomobillerden birisi, çarpmanın etkisiyle yayaya çarptı: 2 yaralı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çarpışan Otomobillerden birisi, çarpmanın etkisiyle yayaya çarptı: 2 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza 13.20 sularında Uzunmehmet Mahallesi Osmanlı Sokakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre Karaelmas Caddesi istikametinden Osmanlı Sokak istikametine seyir halinde olan Yusuf D. idaresindeki 67 AAD 006 plakalı otomobil, Soner A. idaresindeki 67 LR 596 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 67 LR 596 plakalı otomobil, o sırada yaya olarak oradan geçen İrem Nur A.'ya çarptı. 67 AAD 006 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Kevser D. de kazada yaralandı. Çevredeki vatandaşlar kazayı, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı İrem Nur A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Kevser D.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırılırdı. Kaza sonrası otomobilde hava yastıklarının patladığı görüldü. Kazada yaralanan kadının nişan için İstanbul'dan Ereğli'ye geldiği öğrenilirken, otomobil sürücüleri ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Çarpışan Otomobillerden birisi, çarpmanın etkisiyle yayaya çarptı: 2 yaralı
Çarpışan Otomobillerden birisi, çarpmanın etkisiyle yayaya çarptı: 2 yaralı
Çarpışan Otomobillerden birisi, çarpmanın etkisiyle yayaya çarptı: 2 yaralı
Çarpışan Otomobillerden birisi, çarpmanın etkisiyle yayaya çarptı: 2 yaralı
Çarpışan Otomobillerden birisi, çarpmanın etkisiyle yayaya çarptı: 2 yaralı
Çarpışan Otomobillerden birisi, çarpmanın etkisiyle yayaya çarptı: 2 yaralı
Çarpışan Otomobillerden birisi, çarpmanın etkisiyle yayaya çarptı: 2 yaralı
Çarpışan Otomobillerden birisi, çarpmanın etkisiyle yayaya çarptı: 2 yaralı
Çarpışan Otomobillerden birisi, çarpmanın etkisiyle yayaya çarptı: 2 yaralı
Çarpışan Otomobillerden birisi, çarpmanın etkisiyle yayaya çarptı: 2 yaralı
Çarpışan Otomobillerden birisi, çarpmanın etkisiyle yayaya çarptı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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