Kaza yapan otomobil manav reyonuna daldı
Kaza yapan otomobil manav reyonuna daldı Ankara'nın Sincan ilçesinde kaza sonucu kontrolden çıkan otomobil manav reyonuna çarparak durabildi.
SİNCAN, ANKARA (İHA) - Kaza yapan otomobil manav reyonuna daldı
ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde kaza sonucu kontrolden çıkan otomobil manav reyonuna çarparak durabildi.
Alınan bilgiye göre, Kaza, Sincan ilçesi Andiçen mahallesi Güzargah caddesi Gönlübol caddesi kavşağınde meydana geldi. Sürücü Hüseyin B., Gönlübol Caddesinden seyir halinde iken Güzargah caddesi kavşağına geldiğinde Güzargah Caddesi'nden seyir gelen Melek A.'ın kullandığı 06 CLP 068 plakalı araca çarptı. Kaza sonucu kontrolden çıkan 06 CLP 068 plakalı araç bir marketin manav reyonuna girerek durabildi. Kazada maddi hasar meydana geldi.