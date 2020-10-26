Kaza yapan otomobil karton kutu gibi buruştu

Sivas'ta kaza yapan Renault marka otomobil, karton kutu gibi buruştu.

Sivas'ta kaza yapan Renault marka otomobil, karton kutu gibi buruştu.

Edinilen bilgilere göre kaza Şarkışla ilçesi, Gültekin Mahallesi Celal Bayar Sokakta meydana geldi. 16 yaşındaki Ehliyetsiz sürücü F.G'nin kullandığı Renault marka 38 ABJ 177 plakalı otomobil, K.Ç. yönetimindeki 32 UC 858 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle F.G'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil adeta karton gibi buruştu. Araçta sıkışan F.G, Şarkışla belediyesi itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı