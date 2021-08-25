Ağaçları biçerek durabilen otomobilin motoru fırladı

Denizli'de kontrolden çıkarak orta refüjdeki ağaçları biçen otomobilin motoru 50 metre ileriye fırladı.

Denizli'de kontrolden çıkarak orta refüjdeki ağaçları biçen otomobilin motoru 50 metre ileriye fırladı. Emniyet kemeri yerine toka takıldığı görülen araçtaki 2 kişi, hurdaya dönen araçta yaralı olarak çıktı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Hasan Ali K. idaresinde 20 ADA 510 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçları biçti. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen aracın motoru yerinden çıkarak 50 metre ileriye fırlarken, çevredeki vatandaşlar 112'yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri sürücü ve yolcu konumundaki kişiyi çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti. Sağlık görevlileri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri kontrol amaçlı araçta inceleme gerçekleştirirken, polis ekipleri ise yolda güvenlik önlemleri aldı. Araç bir süre sonra çekici yardımıyla çekilirken, yolda temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Öte yandan, aracın içinde emniyet kemerinin takılması gereken yere toka takıldığı görüldü. Ekipler olay ile ilgili soruşturma başlattı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı