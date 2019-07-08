Kaza yapan otomobil duvara çarparak durabildi

Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada duvara çarparak durabilen araçta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde 38 SP 759 plakalı otomobil ile 38 AAC 218 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından otomobillerden biri elektrik trafosunun yanında bulunan duvara çarparak durabildi.

Kazada yaralanma olmazken, otomobiller çekici yardımı ile bulundukları yerden kaldırıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA