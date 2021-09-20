Kavşakta otobüs kazası: Şoka giren yolcular kendini kaldırıma attı - Haberler
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Kavşakta otobüs kazası: Şoka giren yolcular kendini kaldırıma attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kavşakta otobüs kazası: Şoka giren yolcular kendini kaldırıma attı Kavşakta Halk otobüsü ile servis otobüsü çarpıştı: 5 yaralı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kavşakta halk otobüsü ve servis otobüsünün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kavşakta otobüs kazası: Şoka giren yolcular kendini kaldırıma attı

Kavşakta Halk otobüsü ile servis otobüsü çarpıştı: 5 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kavşakta halk otobüsü ve servis otobüsünün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kazada şoka giren yaralılar, araçtan çıkaran can havli ile kendini kaldırıma attı.

Kaza 11.30 sıralarında İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Kandıra Sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kandıra sapağı köprülü kavşakta dönüş yapmaya çalışan İlyas K. yönetimindeki 41 PK 069 plakalı halk otobüsü ile Mustafa Y. yönetimindeki 41 P 2103 plakalı servis otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile halk otobüsünde bulunan 12 yolcudan 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bazı yolcular sağlık ekiplerince halk otobüsünden çıkarılırken, kendi imkanları ile araçtan çıkan diğer yaralılar ise kendilerini kaldırma attı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulansla çevre hastanelere kaldırdı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kavşakta otobüs kazası: Şoka giren yolcular kendini kaldırıma attı

Kavşakta otobüs kazası: Şoka giren yolcular kendini kaldırıma attı

Kavşakta otobüs kazası: Şoka giren yolcular kendini kaldırıma attı

Kavşakta otobüs kazası: Şoka giren yolcular kendini kaldırıma attı

Kavşakta otobüs kazası: Şoka giren yolcular kendini kaldırıma attı

Kavşakta otobüs kazası: Şoka giren yolcular kendini kaldırıma attı

Kavşakta otobüs kazası: Şoka giren yolcular kendini kaldırıma attı

Kavşakta otobüs kazası: Şoka giren yolcular kendini kaldırıma attı

Kavşakta otobüs kazası: Şoka giren yolcular kendini kaldırıma attı

Kavşakta otobüs kazası: Şoka giren yolcular kendini kaldırıma attı

Kavşakta otobüs kazası: Şoka giren yolcular kendini kaldırıma attı

Kavşakta otobüs kazası: Şoka giren yolcular kendini kaldırıma attı

Kavşakta otobüs kazası: Şoka giren yolcular kendini kaldırıma attı

Kavşakta otobüs kazası: Şoka giren yolcular kendini kaldırıma attı
İhlas Haber Ajansı / Fehime Kartal - Son Dakika Haberleri
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