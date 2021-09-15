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Kaza yapan otobüs şoföründen yürek burkan istek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kaza yapan otobüs şoföründen yürek burkan istek Kazada yaralanan otobüs şoförü, "Çalışmam lazım" diyerek ambulanstan inmeye çalıştı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği halk otobüsü beton elektrik direğine çarptı.

Kaza yapan otobüs şoföründen yürek burkan istek

Kazada yaralanan otobüs şoförü, "Çalışmam lazım" diyerek ambulanstan inmeye çalıştı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği halk otobüsü beton elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan ve sıkıştığı araçtan ekipler tarafından kurtarılan sürücü, "Benim çalışmam lazım" diyerek ambulanstan inmek istedi.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Akpınar Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bayırdan inen Engin K. idaresindeki 41 J 0174 plakalı özel halk otobüsü, bayırdan inerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan otobüs, yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı. Otobüste yalnız olan sürücü Engin K., araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

"Benim çalışmam lazım" diyerek ambulanstan inmek istedi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan Engin K., ambulansa taşındı. Ambulansta hastaneye gitmek istemediğini söyleyen Engin K., sağlık ekiplerine, "Benim çalışmam lazım. Ayağıma baktıracağım sadece. Ben kiracı adamım. Borçlarım var, çalışmak zorundayım" diyerek ambulanstan inmek istedi. Ekipler tarafından ikna edilen Engin K., İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza yapan otobüs şoföründen yürek burkan istek

Kaza yapan otobüs şoföründen yürek burkan istek

Kaza yapan otobüs şoföründen yürek burkan istek

Kaza yapan otobüs şoföründen yürek burkan istek
İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber - Son Dakika Haberleri
Kazada yaralanan otobüs sürücüsü 'Benim çalışmam lazım' diyerek ambulanstan inmek istedi

Kazada yaralanan otobüs sürücüsü "Benim çalışmam lazım" diyerek ambulanstan inmek istedi

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