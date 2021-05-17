Kaza yapan motosiklet alev alev yandı
Kaza yapan motosiklet alev alev yandı İtfaiyenin söndürdüğü motosiklet, kullanılamaz hale geldi Antalya'da kaza yapan motosiklet alev alev yandı.
Kaza yapan motosiklet alev alev yandı
İtfaiyenin söndürdüğü motosiklet, kullanılamaz hale geldi
ANTALYA - Antalya'da kaza yapan motosiklet alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında motosiklet kullanılamaz hale geldi.
Yangın 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi Çakırlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü cadde üzerinde kaza bir araçla çarpışarak kaza yaptı. Kaza sonrası motosiklet bir anda alev almaya başladı. Sürücü motosikletten uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan motosiklet, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında motosiklet adeta küle döndü.
Yangın anı vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN