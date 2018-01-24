Kaza Yapan Minibüsten Kaçak Göçmen Çıktı

Sivas'ın Hafik ilçesinde kaza yapan minibüsten yurda kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen 47 kaçak göçmen çıktı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından saat 07.30 sıralarında Erzincan-Ankara D-200 karayolu üzerinde bulunan Hafik ilçesi Yarhisar köyü bölgesinde trafik kazası olduğunun bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri kaza sonucunda araç içerisinde bulunan ve yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 45 Afganistan ve 2 Pakistan uyruklu olmak üzere 47 yabancı uyruklu şahsı yakaladı. Jandarma ekipleri olayda kullanılan minibüse el koydu. Araç sahibine toplam 10 bin 320 lira para cezası kesildi. Yabancı uyruklu şahısların işlemlerinin yapılmasını ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi. - SİVAS