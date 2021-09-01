Kaza yapan Kırgız kadının yaralı üzüntüsü

ANTALYA(İHA)-Antalya'da kontrolsüz kavşakta iki otomobil çarpıştı.

ANTALYA(İHA)-Antalya'da kontrolsüz kavşakta iki otomobil çarpıştı. Kırgızistan uyruklu kadın sürücü, karşı taraftan yaralanan çocuk için büyük üzüntü duydu.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi Atatürk Bulvarı ile Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nin kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Kırgızistan uyruklu Türk vatandaşı Meerim Ş. idaresindeki35 ASC 906 plakalı otomobil ile Mustafa Ö. yönetimindeki 42 AJN 694 plakalı otomobil kavşak sisteminde çarpıştı. Kazada araçlar hurdaya dönerken, sürücüler kazayı yara almadan atlattı. Mustafa Ö'nün yanında yolcu olarak bulunan bir çocuk ise başından hafif yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Başından yaralanan çocukla sağlık ekipleri gelinceye kadar Mustafa Ö, ilgilendi. Yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Büyük korku ve panik yaşayan Meerim Ş, ise yaralanan çocuk için üzüldü. Araçlar çekiciyle kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

"Çocuğa bir şey olmasın"

Kazadan dolayı büyük üzüntü yaşayan Meerim Ş, "Karşıya geçiyordum. Bizde bir şey yok ama karşı taraftaki çocuğa bir şey olmasın. Terzi dükkanından çıktık evimize gidiyorduk. Biranda geçiyorduk ne olduğunu anlamadım. Yol bomboştu biranda nasıl geldi anlamadım. Bende bir şey yokta, çocuğa bir şey olmasın" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı