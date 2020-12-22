Kaza yapan kamyonun deposundan akan yakıt faciaya davetiye çıkardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kaza yapan kamyonun deposundan akan yakıt faciaya davetiye çıkardı

22.12.2020 13:38 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:48
Kaza yapan kamyonun deposundan akan yakıt faciaya davetiye çıkardı

Üsküdar'da kontrolden çıkarak orta refüje çarpan kamyonun yakıt deposu delindi.

Üsküdar'da kontrolden çıkarak orta refüje çarpan kamyonun yakıt deposu delindi. Kamyonun deposundan yola akan yakıt adeta faciaya davetiye çıkardı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edilen bilgiye göre olay Üsküdar'da Çengelköy Caddesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Beykoz istikametinde ilerleyen 34 KV 5349 plakalı hafriyat kamyonu direksiyonun kilitlenmesiyle virajı alamayarak orta refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkiyle kamyonun yakıt deposu delindi. Depoda bulunan tüm yakıt yola döküldü. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve belediye ekipleri geldi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri yakıtı boşaltarak kamyonu güvenli hale getirdi. Belediye ekipleri yolda kumlama yaparak araçların kaymasını önledi. Kaza nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazaya karışan kamyonun şoförü Fatih Yavuz, " Direksiyon kilitlendi. Virajı alamayarak bariyerlere çarparak yakıt deposunu taktık. Yakıt yola aktı" diye konuştu.

Öte yandan hafriyat kamyonunun bariyere çarpması sonucu yakıtının yola boşalması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaza yapan kamyonun deposundan akan yakıt faciaya davetiye çıkardı
Kaza yapan kamyonun deposundan akan yakıt faciaya davetiye çıkardı
Kaza yapan kamyonun deposundan akan yakıt faciaya davetiye çıkardı
Kaza yapan kamyonun deposundan akan yakıt faciaya davetiye çıkardı
Kaza yapan kamyonun deposundan akan yakıt faciaya davetiye çıkardı
Kaza yapan kamyonun deposundan akan yakıt faciaya davetiye çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk İsmail Demir Donald Trump Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Merve Dizdar Şevket Çoruh Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Samet Aybaba Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Alman Adana İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaza yapan kamyonun deposundan akan yakıt faciaya davetiye çıkardı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 13:48:22. #1.14#
title