Kaza yapan kamyonetteki soğanlar yola saçıldı
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, iki kamyonetin çarpışması sonucu soğan çuvalları yola döküldü.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, iki kamyonetin çarpışması sonucu soğan çuvalları yola döküldü.
Alınan bilgiye göre, Kadir E. yönetimindeki 11 AZ 077 plakalı soğan yüklü kamyonet, D-650 kara yolu Pamukova Kültür Merkezi mevkisinde Osman K. idaresindeki 67 AZ 431 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada devrilen kamyonetin kasasındaki soğan çuvalları yola savrulurken, kara yolu ulaşıma kapandı.
D-650 kara yolu, soğanların temizlenmesi ve araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.