Kaza yapan kamyonetteki soğanlar yola saçıldı

Kaza yapan kamyonetteki soğanlar yola saçıldı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, iki kamyonetin çarpışması sonucu soğan çuvalları yola döküldü.

15.09.2019 10:34
Kaza yapan kamyonetteki soğanlar yola saçıldı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, iki kamyonetin çarpışması sonucu soğan çuvalları yola döküldü.

Alınan bilgiye göre, Kadir E. yönetimindeki 11 AZ 077 plakalı soğan yüklü kamyonet, D-650 kara yolu Pamukova Kültür Merkezi mevkisinde Osman K. idaresindeki 67 AZ 431 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada devrilen kamyonetin kasasındaki soğan çuvalları yola savrulurken, kara yolu ulaşıma kapandı.

D-650 kara yolu, soğanların temizlenmesi ve araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Kaynak: AA
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