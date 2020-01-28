Kaza yapan kamyonetin otoparktaki lüks aracın üstüne uçması kamerada
AVCILAR, TEM bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet önündeki otomobile çarpıp, bariyerleri aşarak otoparka düştü.
AVCILAR, TEM bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet önündeki otomobile çarpıp, bariyerleri aşarak otoparka düştü. Kamyonet, park halindeki lüks otomobile çarparak dururken, kazada yaralanan kamyonet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kaza yapan kamyonet yol kenarındaki bariyerleri aşarak, otoparka düşüyor. Taklalar atan kamyonet park halindeki lüks otomobile çarparak duruyor.