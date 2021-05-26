Kaza yapan hafif ticari araç alev alev yandı

Adıyaman'da bariyerlere çarpan hafif ticari araç kaza sonrası alev aldı, sürücü yaralandı.

Adıyaman'da bariyerlere çarpan hafif ticari araç kaza sonrası alev aldı, sürücü yaralandı.

Kaza, Adıyaman Gölbaşı karayolu Altınşehir Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Kadir Korkmaz yönetimindeki 02 AAB 785 plakalı Fiat marka hafif ticari araç Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, aracın ön kısmında yangın başladı. Alevlerin büyüdüğü yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yaralı sürücüye olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı