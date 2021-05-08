Kaza yapan gençleri son anda fark edince refüje çıktı
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Kaza yapan gençleri son anda fark edince refüje çıktı

Kaza yapan gençleri son anda fark edince refüje çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sultangazi'de kaza yaptıktan sonra başka bir kazanın yaşanmaması için sürücüleri uyaran gençleri son anda fark eden kamyonet sürücüsü, refüje çıktı.

Sultangazi'de kaza yaptıktan sonra başka bir kazanın yaşanmaması için sürücüleri uyaran gençleri son anda fark eden kamyonet sürücüsü, refüje çıktı. Kıl payı atlatılan kazada araçta hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre 34 BFR 007 plakalı otomobiliyle Sultangazi Cebeci yolu üzerinde seyir halinde olan Muhammet Turan, başka bir sürücü tarafından sıkıştırılınca aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Turan, önce kaldırıma ardından refüje çarptı. Kazaya sebep olan sürücü ise arkasına bile bakmadan olay yerinden hızla uzaklaştı.

Kazanın ardından Turan ve iki arkadaşı trafik akışının yoğun olduğu güzergahta başka bir kaza yaşanmaması için diğer sürücülere ikazda bulunarak hızlarını düşürmek istedi. Bu sırada 34 PBP 26 plakalı kamyonetle gelen sürücü, bir anda ikaz da bulunan genci karşısında görünce paniğe kapıldı diğer araca çarpmamak için manevra yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü, çıktığı orta refüjde asılı kaldı.

Mademki yasak bu gençler neden geziyor.

Yaşanan kaza nedeni ile gençlere tepki gösteren sürücü, "Orada kaza yapmışlar. Ben de onlara çarpmamak için refüje çıktım. Bunların sokağa çıkması yasak hiçbir evrakları yok ama geziyorlar. Bu gençlerin şu anda dışarıda ne işi var" dedi.

Yaşanan kaza sonrası her iki araç da bulundukları yerden çekici yardımı ile kaldırıldı ve trafik normal seyrine döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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