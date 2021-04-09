Kaza yapan gencin çalan telefonunu bekçi açtı
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Kaza yapan gencin çalan telefonunu bekçi açtı

Demirören Haber Ajansı / Cüneyt ÖZFİDAN - Haberler | Güncel
Kaza yapan gencin çalan telefonunu bekçi açtı

ZONGULDAK'ta, kontrolden çıkarak duvara çarpan otomobilin sürücüsü Özer Kayıkçı'nın (28), araçta çalan cep telefonunu açan bekçi, arayan yakınına kazayı haber verdi.

ZONGULDAK'ta, kontrolden çıkarak duvara çarpan otomobilin sürücüsü Özer Kayıkçı'nın (28), araçta çalan cep telefonunu açan bekçi, arayan yakınına kazayı haber verdi. Yaralanan Özer Kayıkçı hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Terakki Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Özer Kayıkçı yönetimindeki 67 ABM 308 plakalı otomobil, yokuş aşağı indiği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle 3 katlı bir binanın duvarına çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Kayıkçı, yaralandı. Mahalle sakinleri ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılan Kayıkçı, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAKINI ARADI, BEKÇİ AÇTI

Kayıkçı'nın araçta kalan cep telefonunu bir yakını aradı. Telefonu açan bekçi, kazayı haber vererek panik yapmamalarını ve Kayıkçı'nın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Kayıkçı'nın yakınları hastaneye yönlendirildi. Kayıkçı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaza yapan gencin çalan telefonunu bekçi açtı
Kaza yapan gencin çalan telefonunu bekçi açtı
Kaza yapan gencin çalan telefonunu bekçi açtı
Kaza yapan gencin çalan telefonunu bekçi açtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cüneyt ÖZFİDAN

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