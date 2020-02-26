Kaza yapan genci, linçten polis kurtardı
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Kaza yapan genci, linçten polis kurtardı

Sultangazi'de kullandığı otomobille sokaktaki diğer araçlara çarpan sürücüyü linçten polis kurtardı.

26.02.2020 01:08 | Son Güncelleme: 26.02.2020 01:11
Kaza yapan genci, linçten polis kurtardı

'de kullandığı otomobille sokaktaki diğer araçlara çarpan sürücüyü linçten kurtardı.

50. Yıl Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen sürücü, kullandığı 34 CDD 347 plakalı otomobille, çok sayıda araca çarparak ilerledi.

Bir araca çarparak duran ve ardından alev alan otomobilden çıkan sürücüyü çevrede toplanan bazı kişiler linç etmek istedi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülürken, polisin soruşturması devam ediyor.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Kaza yapan genci, linçten polis kurtardı
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