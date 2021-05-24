Kaza yapan genç 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaza yapan genç 7 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kaza yapan genç 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur'un Yeşilova ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan ve tedavi altına alınan Hamza Dal (28), 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan ve tedavi altına alınan Hamza Dal (28), 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Tedavisinin 4. gününde beyin ölümü gerçekleşen Hamza Dal'ın organları bağışlanacakken hazırlık aşamasında kalbinin durduğu öğrenildi.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde traktörle otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Hamza Dal tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra hayatını kaybetti. Tedavisinin 4. gününde beyin ölümü gerçekleşen Hamza Dal'ın ailesine organların bağışlanması için teklifte bulunuldu. Ailenin organ bağışını kabul etmesi üzerine ameliyata alınmak için hazırlık yapılan Hamza Dal, ameliyat öncesi kalbinin durması nedeniyle hayatını kaybetti. Hamza Dal'ın kalbi durduğu için organ bağışının gerçekleşmediği öğrenildi.

"Niyetimiz başkalarına şifa olmaktı"

Burdur Devlet Hastanesi morguna Hamza Dal'ın cenazesini almak için gelen ağabeyi Şakir Dal (33), herkesi organ nakli yapmaya davet ederek organ nakli olmadığı için üzgün olduğunu dile getirdi. Kardeşinin emniyet kemeri takmadığı için kazada başından yaralandığını ifade eden Şakir Dal, sürücülerin emniyet kemerlerini takması için çağrıda bulundu. Şakir Dal, "Niyetimiz başkalarına da şifa olmasıydı ama olmadı. Kalbi durdu. Bu yüzden organ nakli gerçekleşemedi. Üzgünüm yani. Bütün organları bağışlanacaktı. İyi olacaktı. Bekleyen hastalar vardı. Belki çocuklar babalarına kavuşacaktı. Belki babalar çocuklarına kavuşacaktı. Organ nakli güzel bir şey. Herkes bağışlasın yani. Cimrilik etmesin. Dinimiz de öyle diyor. Bende bağışlayacağım. Kaza traktöre çarpması sonucu olmuş. Traktöre çarpınca kafasını vurmuş. Kemer de takılı değilmiş. Herkes kemerini taksın. Kemersiz arabaya binmesinler. Hamza çok iyi bir insandı. Herkese iyiliği dokunmuştu. Kimseye zararı yoktu. Herkese yardım ederdi. Sağ olsaydı kendisi de isterdi organ bağışını. Ama nasip olmadı" diye konuştu.

Organları bağışlanacağı sırada kalbi durduğu için yaşam mücadelesini kaybeden Hamza Dal, Yeşilova ilçesi Karamanlı Caddesi'nde İrfan C.'nin kullandığı traktöre çarpması sonucu yaralanarak Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Durumu ağırlaşınca Hamza Dal, Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti. Hamza Dal'ın cenazesinin Denizli'nin Hacıpayam ilçesine bağlı Gölcük Köyü'nde toprağa verileceği öğrenildi. - BURDUR

Kaza yapan genç 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
Kaza yapan genç 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
Kaza yapan genç 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
Kaza yapan genç 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
Kaza yapan genç 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
Kaza yapan genç 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
Kaza yapan genç 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
Kaza yapan genç 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
Kaza yapan genç 7 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kahreden tesadüf! 37 yıl sonra babasıyla aynı yerde, aynı şekilde öldü
Kahreden tesadüf! 37 yıl sonra babasıyla aynı yerde, aynı şekilde öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Deniz Demir Murat Kurum Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Pınar Altuğ Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kaza yapan genç 7 günlük yaşam savaşını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.05.2021 15:53:45. #1.13#

title