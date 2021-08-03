Kaza yapan boya ve tiner yüklü TIR'da götürüldüğü otoparkta patlama oldu
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Kaza yapan boya ve tiner yüklü TIR'da götürüldüğü otoparkta patlama oldu

Kaza yapan boya ve tiner yüklü TIR'da götürüldüğü otoparkta patlama oldu
Demirören Haber Ajansı / Kazım Bulut - Haberler | Güncel

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, yol kenarındaki TIR'a arkadan çarpan boya ve tiner yüklü TIR'da, götürüldüğü otoparkta patlama meydana geldi.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, yol kenarındaki TIR'a arkadan çarpan boya ve tiner yüklü TIR'da, götürüldüğü otoparkta patlama meydana geldi. Çekicinin şoförü son anda kurtulurken, patlama sonrası çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi cep telefonuyla görüntülendi.

Kaza, sabah saatlerinde Gemlik ilçesi Kurtul mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan Yalova yönüne giden, varillerde boya ve tiner taşıyan 35 HA 5742 plakalı TIR, yol kenarında bekleyen başka bir TIR'a arkadan çarptı. Kazada, çarpan TIR'ın ismi öğrenilemeyen şoförü yaralandı, dorsedeki varillerde bulunan boyalar yola döküldü. Şoför, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından Eşref Dinçer Mahallesi'ndeki otoparka çekilen TIR'da patlama meydana geldi. Dorseden alevler yükselirken, TIR'ı çeken çekicinin şoförü Mustafa Çalışkan patlamadan son anda kurtuldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ekiplerin yangına müdahalesi kameraya yansıdı.


Kaza yapan boya ve tiner yüklü TIR'da götürüldüğü otoparkta patlama oldu
Kaza yapan boya ve tiner yüklü TIR'da götürüldüğü otoparkta patlama oldu
Kaza yapan boya ve tiner yüklü TIR'da götürüldüğü otoparkta patlama oldu
Kaza yapan boya ve tiner yüklü TIR'da götürüldüğü otoparkta patlama oldu
Kaza yapan boya ve tiner yüklü TIR'da götürüldüğü otoparkta patlama oldu
Kaza yapan boya ve tiner yüklü TIR'da götürüldüğü otoparkta patlama oldu
Kaza yapan boya ve tiner yüklü TIR'da götürüldüğü otoparkta patlama oldu
Kaza yapan boya ve tiner yüklü TIR'da götürüldüğü otoparkta patlama oldu
Kaza yapan boya ve tiner yüklü TIR'da götürüldüğü otoparkta patlama oldu
Kaza yapan boya ve tiner yüklü TIR'da götürüldüğü otoparkta patlama oldu
Kaza yapan boya ve tiner yüklü TIR'da götürüldüğü otoparkta patlama oldu
Kaza yapan boya ve tiner yüklü TIR'da götürüldüğü otoparkta patlama oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kazım Bulut

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Kaza yapan boya ve tiner yüklü TIR'da götürüldüğü otoparkta patlama oldu - Haberler
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