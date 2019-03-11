Kaza Yapan Arkadaşları İçin Birlik Oldular

Muğla'nın Milas ilçesinde geçirmiş olduğu elim bir trafik kazası sonucu ağır yaralanan Hasan Akkaya için ailesi, arkadaşları, akrabaları ve sanayi esnafı adeta seferberlik ilan ederek, birlik oldular. Akkaya'nın biran önce sağlığına kavuşmasını isteyen sevenleri, Akkaya'nın işyerinde gönüllü olarak çalışırken, sanayi esnafı da sağlık masraflarını karşılamak için destek ve yardım kampanyası başlattı.

Milas'ta, Emek Mahallesi, Sanayi Sitesi 4. caddede oto yıkama işi yapan Hasan Akkaya, 24 Şubat 2019 Pazar günü Yatağan-Milas karayolunda otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki yönlendirme tabelasının ayağına çarpıp, araç içerisinde sıkışarak, ağır yaralanmıştı. Kazanın ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Akkaya'nın sevenleri sağlık masraflarını karşılamak için destek ve yardım kampanyası başlattı. Hasan Akkaya'nın ailesi ve arkadaşları işyerini açık tutarak, gönüllü olarak çalışmaya başladılar. Gelen araçlar arkadaşları tarafından yıkanırken, sanayi esnafı da klima gazı tüpüne bağış yapıp, Akkaya'ya destek olmaya çalışıyorlar.

Hasan Akkaya'nın arkadaşı sanayi esnaflarından Fatih Çeliköz'ün başlattığı bu yardım kampanyasına birçok arkadaşı ve sevenleri de katkıda bulunmaya devam ediyor. Çığ gibi büyüyen destek kampanyasında her gün farklı bir kişi işyerine gelerek, dükkanın açık kalmasını sağlarken, bir yandan da bağış toplamaya devam ediyor.

Akkaya'nın sağlık masraflarının karşılanması için düzenledikleri destek kampanyası hakkında bilgi veren Fatih Çeliköz; "Arkadaşımız Hasan Akkaya geçirmiş olduğu elim bir trafik kazası sonucu ağır yaralandı. Arkadaşımızın sağlığı her geçen gün iyiye gidiyor. Hastane masraflarının ağır olacağını öğrendik. Biz de arkadaşları olarak kendisine yardımcı olmak adına işyerini açık tutarak, bir yardım kampanyası başlattık. Bu yardım kampanyası için klima gazı tüpünü bağış sandığına çevirerek, herkesin gönlünden ne koparsa toplayıp, sağlık masrafına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bağışların biriktiği tüp kimsenin aklında soru işareti kalmaması için ailesinin ve kamera önünde açılarak, sosyal medyada paylaşacağız. Hasan Akkaya arkadaşımızın sağlık giderleri için destekte bulunmak isteyen tüm vatandaşlarımız 2. caddede yer alan işyerimde benimle iletişime geçebilirler" diyerek sözlerini tamamladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA