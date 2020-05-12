Kaza yapan araçtan uyuşturucu çıktı Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen kazada, kaza yapan araçtan uyuşturucu çıktı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen kazada, kaza yapan araçtan uyuşturucu çıktı.

Alınan bilgiye göre, İ.T. idaresindeki 48 LD 682 plakalı otomobil ile Çavuşköy yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle kaza yaptı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri araçta yaptıkları incelemede beyaz eldiven içine gizlenmiş halde 6,51 gram toz esrar ile poşet içinde 310 gram öğütülmüş esrar buldu.

Gözaltına alınan İ.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA