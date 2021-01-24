Kaza yapan araçtaki sürücü ve yolcuya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kaza yapan araçtaki sürücü ve yolcuya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal cezası

24.01.2021 00:55 | Son Güncelleme: 24.01.2021 00:58
Kaza yapan araçtaki sürücü ve yolcuya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal cezası

Sakarya'da maddi hasarlı trafik kazasına karışan kamyonetteki sürücü ve yolcuya, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza uygulandı.

Sakarya'da maddi hasarlı trafik kazasına karışan kamyonetteki sürücü ve yolcuya, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza uygulandı.

Karasu ilçesi Liman Caddesi'nde ters şeritte seyir halindeki Nargün Y. idaresindeki 55 RU 754 plakalı kamyonet, polis ekiplerinin dikkatini çekti.

Polis ekiplerince durdurulmak istenen araç refüje çarptı. Sürücü Nargün Y. ve beraberindeki yolcuya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 bin 300 lira idari para cezası kesildi.

Araç çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seçil Gür Serdar Ortaç Ceyda Düvenci Oktay Kaynarca
Spor Arda Turan Serdar Aziz Abdullah Avcı Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Gazete Cinayet Twitter Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaza yapan araçtaki sürücü ve yolcuya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 00:58:23. #1.14#
title