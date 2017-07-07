Kaza yapan araçtaki arılar korku saçtı



ERZURUM - Erzurum'un Olur İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında arı yüklü panelvan dereye uçtu. Kaza sonrası yola savrulan arılan sürücülere zor anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre Artvin'den Ardahan'a gitmekte olan Nurullah Delioğlu yönetimindeki 08 YA 274 plakalı arı kovanı yüklü panelvan sabah saatlerinde Olur ilçesi Tekeli köyü önünde menfezin üzerinden dereye uçtu.

Kaza sonrası sürücü Nurullah Delioğlu ve araç içerisinde bulunan babası Mehmet Delioğlu hafif yaralı olarak araçtan dışarı çıktıklarında etrafa saçılan kovanlardan boşalan arıların saldırısına uğradılar. Yaralılar 112 acil ekipleri tarafından Oltu Devlet Hastanesine getirilerek ilk tedavilerinin ardından Erzurum Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri ve Yolboyu köyü imamı Hakkı Çalışkan maske giyerek kovanları bir araya toplamaya çalıştılar.

Jandarma ekipleri araçları durdurup camlarını kapatarak geçmelerini söylediler.