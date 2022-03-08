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Kaza yapan araçta sıkışan yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kaza yapan araçta sıkışan yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı

Yalova'da bariyere çarpan araçta sıkışan yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

YALOVA (İHA) - Yalova'da bariyere çarpan araçta sıkışan yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yalova-Bursa karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 CHV 703 plakalı araç, yol kenarındaki bariyerlere çaptı. Araçta bulunan yolcu çarpmanın hasar gören araçta sıkıştı. Yaralanan yolcuyu olay yerine gelen Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yolcu daha sonra 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şahsın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. - YALOVA

Kaza yapan araçta sıkışan yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye, Tragger, Yalova, 3. Sayfa, Haberler

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