Son dakika haberi | Kaza yapan aracın motoru 50 metre fırladı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kastamonu'da kaldırıma çarptıktan sonra takla atan otomobilin motoru yerinden çıkarak 50 metre uzağa fırladı.

Kastamonu'da kaldırıma çarptıktan sonra takla atan otomobilin motoru yerinden çıkarak 50 metre uzağa fırladı.

Kaza, Kastamonu-Ankara karayolu havaalanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil Burak Aydoğan idaresindeki 18 BJ 747 plakalı Honda marka otomobil, viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarında bulunan kaldırıma çarptıktan sonra taklalar attı. Kaldırıma çarparak sürüklenen otomobilin motoru yerinden fırlayarak 50 metre uzağa savruldu. Kazaya ilk olarak kavşakta denetim yapan polis ekipleri yetişti. Otomobil içerisindeki sürücü, polis ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kazanın ardından polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Kastamonu-Ankara karayolu, kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanırken, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açılabildi.

(Vedat Yunus İkizoğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı