Kaza yapan aracın kopan tekerleği mağaza camından içeri girdi Kaza yapan aracın kopan tekerleği mağaza camından içeri girdi Otomobille ticari araç çarpıştı kopan tekerlek camdan içeri daldı Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada 85 yaşındaki sürücüye sokağa çıkma yasağını ihlalden ceza yedi Denizli'de ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada...

Kaza yapan aracın kopan tekerleği mağaza camından içeri girdi

Otomobille ticari araç çarpıştı kopan tekerlek camdan içeri daldı

Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada 85 yaşındaki sürücüye sokağa çıkma yasağını ihlalden ceza yedi

DENİZLİ - Denizli'de ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan birinin kopan tekerleği yol kenarındaki halı mağazasının camından içeri girdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kazaya karışan ticari aracın 85 yaşındaki sürücüsüne sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, kaza Pamukkale ilçesi YSE Kavşağında meydana geldi. Kavşaktaki trafik ışıkları bakım sebebiyle kapalı olmasından dolayı kontrolsüz geçiş yaptığı iddia edilen İlhan Gökşen idaresindeki 20 DR 285 plaklı otomobil ile Hüseyin Akköse 20 ACE 224 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Gökşen'in kullandığı araç savrulurken, kopan tekerliği ise yol kenarındaki halı mağazasının camını kırarak içeriye girdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Mağazadan içeriye giren tekerleği gören dükkan çalışanları ise büyük şok yaşadı. Dışarıya çıkan dükkan sahibi ile otomobil sürücüleri arasında çıkan tartışma ise dikkatlerden kaçmadı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken 85 yaşındaki ticari aracın sürücüsü Gökşen'e sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA