Kaza yapan aracın kırdığı taşlara çarparak takla attı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaza yapan aracın kırdığı taşlara çarparak takla attı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kaza yapan aracın kırdığı taşlara çarparak takla attı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iddiaya göre kaza yapan bir otomobilin refüjdeki kırdığı taşlara çarparak takla atan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iddiaya göre kaza yapan bir otomobilin refüjdeki kırdığı taşlara çarparak takla atan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Candan Tarhan Bulvarı üzerinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekrem G., yönetimindeki 35 AZN 625 plakalı motosiklet sürücüsü Candan Tarhan Bulvarı üzerinde seyir halinde ilerlediği esnada, iddiaya göre beyaz renkli bir otomobilin çarparak kırdığı refüjdeki taşlara çarpması sonucu takla attı. Yaklaşık 15 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan motosiklet sürücü Ekrem G.'nin ağır yaralandığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Kaza yapan aracın kırdığı taşlara çarparak takla attı

Kaza yapan aracın kırdığı taşlara çarparak takla attı

Kaza yapan aracın kırdığı taşlara çarparak takla attı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kuşadası, Aydın, Kaza, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title