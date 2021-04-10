Kaza yapan araca müdahale için giden ambulans kaza yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaza yapan araca müdahale için giden ambulans kaza yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kaza yapan araca müdahale için giden ambulans kaza yaptı

Arnavutköy'de kaza yapan bir otomobile müdahale için sevk edilen ambulans kazaya karıştı.

Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler
Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler
Ev sahipliği yapacağımız Şampiyonlar Ligi Finali'nin kupası İstanbul'da ziyaretçileriyle buluşacak
Ev sahipliği yapacağımız Şampiyonlar Ligi Finali'nin kupası İstanbul'da ziyaretçileriyle buluşacak

Arnavutköy'de kaza yapan bir otomobile müdahale için sevk edilen ambulans kazaya karıştı.

Kaza, dün gece saat 23.40 sularında Arnavutköy - İstanbul Havalimanı yolunda meydana geldi. İddiaya göre kaza yapan bir otomobile müdahale için olay yerine gönderilen ambulansa başka bir otomobil arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı ambulans şoförüne meslektaşları tarafından müdahale edildi. Kaza sonrasında yol üzerinde bulunan araçlar trafik çekicileri ile çekilerek otoparka götürüldü. - İSTANBUL

Kaza yapan araca müdahale için giden ambulans kaza yaptı
Kaza yapan araca müdahale için giden ambulans kaza yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Fuat Oktay Cahit Özkan Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Oğuzhan Koç Bahar Candan Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Caner Erkin Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kaza yapan araca müdahale için giden ambulans kaza yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 11:21:58. #1.16#
title