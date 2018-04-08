Kaza Yapan Ambulansta 4 Kişi Yaralandı
- Olay yerinden genel ve detay görüntü ATT görevlilerin araç başında inceleme yapması Ambulansta yaralıların görüntüleri Ambulansın olay yerinden ayrılışı Kaza yapan ambulansta 4 kişi yaralandı Erzincan-Gümüşhane karayolunun Ahmediye mevkisinde devrilen ambulansta 3'ü sağlık görevlisi 4...
- Olay yerinden genel ve detay görüntü
ATT görevlilerin araç başında inceleme yapması
Ambulansta yaralıların görüntüleri
Ambulansın olay yerinden ayrılışı Kaza yapan ambulansta 4 kişi yaralandı
Erzincan- Gümüşhane karayolunun Ahmediye mevkisinde devrilen ambulansta 3'ü sağlık görevlisi 4 kişi yaralandı
ERZİNCAN ( AA) - Erzincan'da yoldan çıkarak devrilen ambulansta 3'ü sağlık görevlisi 4 kişi yaralandı.
Bayburt ilinden Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine hasta nakleden Dindar Kırımızı (53) idaresindeki 112'ye ait 69 AG 490 plakalı ambulans, Erzincan-Gümüşhane karayolu Ahmediye mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.
Kazada ambulans şoförü ile ambulanstaki acil tıp teknisyenleri Necmi Türkmen (25), Erdinç Öztürk (24) ile hasta Ruhi Gül Dağ (74) yaralandı.
Yaralılar, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.