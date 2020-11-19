Kaza yapan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 5 bin 234 lira ceza verildi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, alkollü araç kullandığı için sürücü belgesine el konulan ve yine alkollüyken kaza yapan sürücüye 5 bin 234 lira idari para cezası verildi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, alkollü araç kullandığı için sürücü belgesine el konulan ve yine alkollüyken kaza yapan sürücüye 5 bin 234 lira idari para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, Bolu-Mudurnu kara yolu üzerinde seyreden M. Ö.'nün kullandığı 14 ES 096 plakalı otomobil Dedeler Köyü kavşağında yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, daha önce de 2 defa alkollü araç kullandığı için sürücü belgesine el konulan M. Ö.'nün yine alkollü olduğunu belirledi.

Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'nde yapılan alkol muayenesinde 1,44 promil alkollü olduğu raporlanan M. Ö'ye alkollü ve sürücü belgesi olmadan araç kullandığı için 5 bin 234 lira idari para cezası verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin