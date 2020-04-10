Kaza yapan alkollü sürücü kaçmak isterken bahçe duvarından düşüp yaralandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kaza yapan alkollü sürücü kaçmak isterken bahçe duvarından düşüp yaralandı - Haber
Denizli, Polis, 3. Sayfa

Kaza yapan alkollü sürücü kaçmak isterken bahçe duvarından düşüp yaralandı

- (Özel) Kaza yapan alkollü sürücü kaçmak isterken bahçe duvarından düşüp yaralandı Alkollü sürücünün ilk isteği sigara oldu Denizli'de kaza yaptığını anlayan alkollü sürücü durumun farkına varıp polis ekipleri olay yerine gelmeden bahçe duvarından atlayıp kaçmak isterken yaralandı.

10.04.2020 12:12 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:16
Kaza yapan alkollü sürücü kaçmak isterken bahçe duvarından düşüp yaralandı

- (Özel) Kaza yapan alkollü sürücü kaçmak isterken bahçe duvarından düşüp yaralandı

Alkollü sürücünün ilk isteği sigara oldu

DENİZLİ - Denizli'de kaza yaptığını anlayan alkollü sürücü durumun farkına varıp polis ekipleri olay yerine gelmeden bahçe duvarından atlayıp kaçmak isterken yaralandı. Yere yatarak kendisine yardım edilmesini bekleyen alkollü sürücünün polisten sigara istemesi ve 'yok' yanıtını alınca verdiği cevap ise ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Olay, Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde meydana geldi. 20 ACG 204 plakalı otomobiliyle seyir eden B.Ş. Alkolün etkisiyle orta refüjde bulunan ağaca çarparak savruldu. Araçtan yara almadan kurtulan genç adamın kaza yaptığını gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar edildiğini öğrenen alkollü sürücü alkol şişesini de yanına alarak kaçmaya çalıştı. Bir evin bahçe duvarından atladığı sırada yere yığılarak kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekiplerinin alkollü sürücü ile diyaloğunda ilginç anlar yaşandı. Polis ekiplerinin yürüyemeyen alkollü sürücü için sağlık ekibi isterken genç adam polis ekiplerinden sigara istedi. Polis ekiplerinin 'sigara kullanmıyoruz' yanıtı üzerine çevredeki vatandaşlardan istedi. Çevrede bulunan vatandaşların ve polis ekiplerinin 'yok' cevabına 'bu kadar kişisiniz. Hiç biriniz mi sigara kullanmıyorsunuz' diyerek tepki gösterdi. Israrla sigara isteyen alkollü sürücüye alkol metre kontrolünde 2.48 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kaçmak isterken düşen alkollü sürücüyü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza yapan alkollü sürücü kaçmak isterken bahçe duvarından düşüp yaralandı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Kaza yapan alkollü sürücü kaçmak isterken bahçe duvarından düşüp yaralandı
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haber
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haber
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali Haber
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı Haber
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haber
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haber
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Polis memuru, efsane şarkıyı koronaya uyarlayıp 'Evde kal' çağrısı yaptı
Polis memuru, efsane şarkıyı koronaya uyarlayıp 'Evde kal' çağrısı yaptı
Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı
Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla Türk Konseyi'ne seslendi: Salgın sonrası için hazırlık yapın
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla Türk Konseyi'ne seslendi: Salgın sonrası için hazırlık...
Mersin, evde kalarak büyükşehirler arasında en az vakaya sahip il konumunda
Mersin, evde kalarak büyükşehirler arasında en az vakaya sahip il konumunda
Hadise, kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderen hayranından ikinci kez şikayetçi oldu
Hadise, kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderen hayranından ikinci kez şikayetçi oldu
Diagne'nin sosyal medyada bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusu büyük tepki çekti
Diagne'nin sosyal medyada bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusu büyük tepki çekti
Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi
Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi
Güngören'de doğal gaz patlaması! 1'i ağır 4 kişi yaralandı
Güngören'de doğal gaz patlaması! 1'i ağır 4 kişi yaralandı
Bağcılar'da polis berbere tıraş baskını düzenledi
Bağcılar'da polis berbere tıraş baskını düzenledi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu elektronik posta yoluyla tehdit eden şüpheli tutuklandı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu elektronik posta yoluyla tehdit eden şüpheli tutuklandı
Afrin'deki Darmık Dağı'nda yok edilen terörist başı Apo portresinin yerine Türk bayrağı çizildi
Afrin'deki Darmık Dağı'nda yok edilen terörist başı Apo portresinin yerine Türk bayrağı çizildi
Ambalaj firması, sağlık çalışanları için nefes alıp verirken 'buğu' yapmayan siperlik üretti
Ambalaj firması, sağlık çalışanları için nefes alıp verirken "buğu" yapmayan siperlik üretti
ABD'de koronavirüsten ölenler için kazılan toplu mezar havadan görüntülendi
ABD'de koronavirüsten ölenler için kazılan toplu mezar havadan görüntülendi
Koronavirüs ile bu şekilde mücadele zor! Avcılar'daki Emekliler Parkı dolup taşıyor
Koronavirüs ile bu şekilde mücadele zor! Avcılar'daki Emekliler Parkı dolup taşıyor
Putin koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Putin koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Salgın nedeniyle karantinada olan Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Salgın nedeniyle karantinada olan Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
12 ilde 20 yerleşim birimi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
12 ilde 20 yerleşim birimi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor
Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu
Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu
Fransız doktor Gombergh, koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaştı
Fransız doktor Gombergh, koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaştı
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: 138 bin vatandaşımız koronavirüs karantinasında
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: 138 bin vatandaşımız koronavirüs karantinasında
Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti
Fahriye Evcen, yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti
İçişleri Bakanlığı, CHP'li Eskişehir Belediyesi'nin aşevi hesabını bloke etti
İçişleri Bakanlığı, CHP'li Eskişehir Belediyesi'nin aşevi hesabını bloke etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdulhamit Gül Ekrem İmamoğlu Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Esra Balamir Kim Kardashian Recep Tayyip Erdoğan
Spor Lionel Messi Nihat Özdemir Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Wuhan Açıklama Futbolcu
Şu an buradasınız: Kaza yapan alkollü sürücü kaçmak isterken bahçe duvarından düşüp yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 14:09:00. #1.14#
title