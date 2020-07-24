Kaza yapan alkollü sürücü arabasını bırakıp olay yerinden kaçtı
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Kaza yapan alkollü sürücü arabasını bırakıp olay yerinden kaçtı

Kaza yapan alkollü sürücü arabasını bırakıp olay yerinden kaçtı Mardin'in Artuklu ilçesinde sürücüsünün alkollü olduğu öğrenilen otomobil,kaldırıma çarparak durabildi.

24.07.2020 01:53 | Son Güncelleme: 24.07.2020 02:11

Kaza yapan alkollü sürücü arabasını bırakıp olay yerinden kaçtı

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde sürücüsünün alkollü olduğu öğrenilen otomobil,kaldırıma çarparak durabildi.Kaldırıma çarpan sürücü hızlıca olay yerinden kaçtı.

Olay,13 Mart Mahallesi Mehtap Caddesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre,sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 47 AH 633 plakalı otomobil,karşı şeritteki Muhammed N.'nin kullandığı cipin üzerine sürdü.Muhammed N, geri dönerek süratli giden sürücüyü uyarmak istedi. Alkollü sürücü hızını alamayıp kaldırıma çarptı. Kazanın ardından sürücü olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Kazaya karışan otomobil,çekiciyle kaldırıldı.

Cip sürücüsü Muhammed N., kaldırıma çarpan sürücünün üzerine sürdüğünü,yayalara çarpmamak için sürücüyü uyarmak üzere kovaladığını ve süratli giden sürücünün sarhoş olduğunu söyledi.Muhammed N,"Ben seyir halinde giderken bu araç anormal bir hızla üzerime sürdü,sürücünün sarhoş olduğunu sonradan anladım.Geri döndüm hemen yetişip yanına yanaştım,yavaş ne yapıyorsun yavaş nasıl kullanıyorsun dedim.Bir hata falan yaptım falan dedi,konuşmalarından sarhoş olduğunu anladım.Dur bekle dedim,arabasına binip hızla uzaklaştı.Ben de birilerine çarpıp zarar vermesin diye takip ettim.Sık sık selektör yakıp durdurmaya çalıştım.Bir iki kere durdu.Beni oyalamaya çalışıyormuş,sonra tekrar binip basıp gitti.Son olarak 5 dakika kovalamacadan sonra Allah'tan kimseye değil de kaldırıma çarpıp durdu.Zaten sürücü de çarpıp kaçmış.Allah'tan kimseye bir şey olmadı.Benim korkum da oydu.Arkasından korna falan çalıyordum ki insanlar dağılsın,çok tehlikeli sürüyordu"dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza yapan alkollü sürücü arabasını bırakıp olay yerinden kaçtı

Kaynak: İHA

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