KAZA YAPAN ALKOLLÜ İRANLI SÜRÜCÜ HER ZAMAN ALKOLLÜ YOLA ÇIKIYORUM
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KAZA YAPAN ALKOLLÜ İRANLI SÜRÜCÜ HER ZAMAN ALKOLLÜ YOLA ÇIKIYORUM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan İran uyruklu sürücü Davood Akbari, otomobiliyle kaldırıma çarptı.

ANTALYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan İran uyruklu sürücü Davood Akbari, otomobiliyle kaldırıma çarptı. Kazada Akbari ile otomobildeki 4 yolcudan 2'si yaralandı. 2.09 promil alkollü olduğu belirlenen Akbari'nin, Her zaman alkollü yola çıkıyorum demesi şaşkınlığa neden oldu.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı, petrol dolum tesisleri yakınında meydana geldi. İran uyruklu Davood Akbari, ailesi ve yakın bir arkadaşı ile balıkçı barınağında balık turuna çıktı. Balık turunun sona ermesinin ardından akşam saatlerinde limana gelen Akbari, bir süre alkol aldıktan sonra kiraladığı otomobille evine doğru yola çıktı.

'DUR' İHTARINA UYMADI

Sarısu'da yer alan uygulama noktasında polis ekipleri Davood Akbari'nin durumundan şüphelenirken durmasını istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan Akbari, şehir merkezine doğru hızla gitmeye başladı. Davood Akbari hızla uzaklaşırken bulvar üzerinde bulunan akaryakıt dolum merkezi yakınındaki kaldırıma ve trafik levhasına çarparak kaza yaptı. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

'YARALILAR KALDIRIMA UZANDI'

Kazada otomobilde yer alan hava yastıkları açılırken, yaralılar otomobilden çıkartıldı. Hafif yaralı olan Aysan Panahi ile Mehdi Salman Paur kaldırıma uzandı. Yaralılardan Mehdi Salman Paur, ilk tedavisinin ardından sağlık görevlileri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaldırıma uzanan Aysan Panahi'nin başından, yakını olduğu değerlendirilen 2 kişi ise ayrılmadı. Bölgeye gelen ikinci ambulansa alınan Panahi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Sürücü Davood Akbari, kaza yaptığı otomobilde uzun süre sürücü belgesi ve pasaportunu aradı. Trafik ekipleri yaptıkları ölçümde, Akbari'nin 2.09 promil alkollü olduğunu belirledi.

'HER ZAMAN ALKOLLÜ YOLA ÇIKIYORUM'

Davood Akbari, 'Türk kanunlarına her zaman saygı duyarım. Alkollüydüm. Her zaman alkollü yola çıkıyorum. Ama yolum çok yakın olduğu için kaza yaptım. Polisleri görünce korktum. Polislere saygı duyuyorum. Ama bu kez aile içi problemim olduğu için biraz tedirgin oldum. Kaza yaptık diye konuştu.

Akbari'nin kaza yaptığı otomobil çekici ile kaldırılırken, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAZA YAPAN ALKOLLÜ İRANLI SÜRÜCÜ HER ZAMAN ALKOLLÜ YOLA ÇIKIYORUM
KAZA YAPAN ALKOLLÜ İRANLI SÜRÜCÜ HER ZAMAN ALKOLLÜ YOLA ÇIKIYORUM
KAZA YAPAN ALKOLLÜ İRANLI SÜRÜCÜ HER ZAMAN ALKOLLÜ YOLA ÇIKIYORUM
KAZA YAPAN ALKOLLÜ İRANLI SÜRÜCÜ HER ZAMAN ALKOLLÜ YOLA ÇIKIYORUM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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