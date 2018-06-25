Kaza yapacak korkusuyla seyir halindeki kamyondan atladılar: 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'da virajda kayan kamyonun kaza yapacağını zannederek seyir halindeki kamyondan aşağı atlayan 2 kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Adatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Üstün idaresindeki 06 FH 0453 plakalı harfiyat kamyonu virajı döndüğü sırada kayınca kamyonda yolcu olarak bulunan İsmet Akar ve Sefa Göçer aracın kaza yapacağını zannederek kapıyı açıp kendilerini aşağı attılar. Kamyon kaza yapmazken, seyir halindeki kamyondan atlayan İsmet Akar ile Sefa Göçer yaralandılar. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındılar. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.