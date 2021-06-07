Kaza ucuz atlatıldı, ters dönen araçta 1 kişi yaralandı
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Kaza ucuz atlatıldı, ters dönen araçta 1 kişi yaralandı

Kaza ucuz atlatıldı, ters dönen araçta 1 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzincan-Erzurum karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Erzincan-Erzurum karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Erzincan - Erzurum karayolu 40. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Edinilen bilgilere göre, 61 ABV 145 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç ters döndü. Kara yolunda meydana gelen tek taraflı kaza sonrası bölgeye gelen 112 sağlık ekipleri araçta bulunan bir kişiyi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yol ortasında kalan aracın ikinci bir kazaya sebebiyet vermemesi için trafik edipleri önlem aldı. Maddi hasar gören hafif ticari araç çekici yardımı ile kaza yerinde kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaza ucuz atlatıldı, ters dönen araçta 1 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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